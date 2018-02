Marineiros vão à reunião do PSB que apoia Alckmin

O deputado relatou que membros da Rede no Estado se reuniram ontem e que, mesmo sabendo que serão voto vencido na reunião que deve indicar apoio ao governador tucano Geraldo Alckmin, decidiram que deveriam participar. Além de Feldman, participam do encontro outros três integrantes do PSB da ala "marineira", João Paulo Capobianco e outros dois porta-vozes.

Dezenas de pessebistas estão reunidos no Sindicato dos Engenheiros, no centro da capital paulista, entre membros do diretório estadual e pré-candidatos. A reunião é comandada pelo deputado federal e presidente do PSB no Estado, Márcio França, além dos prefeitos Jonas Donizette (Campinas), Paulo Hadich (Limeira) e Valdomiro Lopes (São José do Rio Preto). A reunião começou agora, com uma hora de atraso, por causa da greve de metrô e da chuva em São Paulo