Marineiros lançam 'Mutirão de Carnaval' para registrar Rede

São Paulo - Reclusa desde o fim da eleição presidencial, a ex-ministra Marina Silva divulgou nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais um vídeo no qual conclama seus seguidores e simpatizantes a participar de um "mutirão de carnaval" para registrar a Rede de Sustentabilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da iniciativa é aproveitar a folia para coletar 100 mil assinaturas, que se juntarão às outras 442.525 já entregues pelo grupo ao TSE. O Tribunal exige 490 mil assinaturas validadas em cartórios eleitorais, meta que não foi atingida na primeira tentativa de formar a legenda, em 2013.

Os militantes organizaram postos de recolhimento em locais com grande circulação de público e próximos onde a folia acontece nas capitais dos Estados e nas maiores cidades do país. Para garantir que as assinaturas não se percam, a Rede promoveu uma campanha, o movimento "Vamos aos Correios". O objetivo enviar as assinaturas recolhidas nos mutirões de Verão e de Carnaval para a coordenação-geral da Campanha Nacional de Coleta. Aliados da ex-ministra esperam que o partido esteja formalizado até abril, quando Marina deixará o PSB.