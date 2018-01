Marina vai ao TSE por dificuldade de validar assinaturas A ex-senadora Marina Silva reuniu-se nesta quarta-feira, 14, com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, com a qual conversou sobre as dificuldades que o Rede Sustentabilidade está tendo nos cartórios regionais. Segundo Marina, os cartórios estão rejeitando assinaturas ao novo partido de jovens que não votaram em eleições anteriores e também de idosos, pelo mesmo motivo.