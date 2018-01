Marina vai ao TSE para agilizar criação do novo partido A ex-senadora Marina Silva, uma das fundadoras da Rede Sustentabilidade, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 17, com a corregedora-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Laurita Vaz, e reclamou da demora no processo de certificação das assinaturas de apoio para criação do partido. Segundo Marina, a ministra ficou de encaminhar os problemas para os corregedores locais, mas não precisou qual medida será adotada.