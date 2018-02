Marina vai a SP para gravar programas eleitorais

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda abalada com a primeira crise da campanha desde que assumiu a candidatura à Presidência da República, a ex-senadora Marina Silva seguiu no início da tarde desta quinta-feira, 21, para São Paulo, onde já entrará em estúdio para gravar os próximos programas eleitorais.

Nesta sexta, além das gravações no estúdio do Butantã, Marina se reunirá com a coordenação do programa de governo para fechar os últimos detalhes do documento, que será apresentado no dia 29 deste mês. Na manhã desta quinta, o coordenador geral da campanha, Carlos Siqueira, deixou a função.

Ainda na sexta, Marina desembarcará em Recife, onde gravará participação no programa eleitoral do PSB e pedirá votos para a coligação local. A gravação para os candidatos pernambucanos era um compromisso que Eduardo Campos havia firmado com seus correligionários e que Marina manteve. No sábado (23), ainda em Recife, o primeiro ato de lançamento público da candidatura será um comício ou corpo a corpo.

No domingo, Marina voltará a São Paulo. A agenda prevê um encontro com os candidatos do PSB no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), na zona norte da capital. A candidata será entrevistada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na quarta-feira da próxima semana, dia 27.