Marina tenta se manter forte, diz filha A filha de Marina Silva, Mayara Lima, relatou o sentimento de tristeza após a morte do candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos. "Não é um momento fácil para a minha mãe e toda a equipe, mas ela tenta se manter forte", escreveu, em mensagem no Facebook. "É tão destruidor o sentimento que eu e minha família sentimos que, ao imaginar a dor da família do Eduardo, me assusto", escreveu.