Marina: tensão entre Agricultura e Ambiente é histórica A senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (PT-AC) evitou comentar hoje a indisposição do atual ministro da pasta, Carlos Minc, com colegas do governo, em especial com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. "Os tensionamentos com o Ministério da Agricultura são históricos", disse ela, acrescentando que entende o lado de Minc, apesar de ele e a senadora terem "estilos muito diferentes". Na Cidade da Guatemala, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, enquanto estiver fora do Brasil, evitará fazer qualquer comentário sobre o confronto entre os ministros.