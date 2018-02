Marina supera Aécio em menções no Twitter; Dilma lidera Desde a divulgação da última pesquisa Ibope, feita às 18h pelo Broadcast Político, Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a candidata do PSB Marina Silva foi mais mencionada que Aécio Neves no Twitter durante praticamente todo o tempo. A medição, feita pela ferramenta Ibope Redes Sociais, mostra a ex-ministra do Meio ambiente ainda atrás da presidente Dilma Rousseff, tanto em menções positivas quanto em negativas.