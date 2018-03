Marina Silva sobe tom do discurso no Piauí A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, subiu o tom do discurso durante a visita ao Piauí. Ela disse que não é currículo que vai decidir o pleito, porque os presidenciáveis Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), que apresentam currículo, fazem uma guerra de dossiês e baixaria. "É um plebiscito da baixaria. O povo brasileiro não merece e nem precisa disso. Não vamos entrar nesse jogo de vale tudo para saber quem faz mais ataques. Não vamos fazer esse plebiscito. Queremos discutir propostas e ideias", afirmou Marina Silva durante um encontro com militantes do Partido Verde no auditório Mestre Dezinho, no Centro de Artesanato, em Teresina.