Marina Silva se encontra com líderes do PV em PE

Pela manhã, ela concedeu entrevista para a revista Exame. Amanhã, Marina vai ao Recife, onde dará palestra a respeito da política nacional sobre mudanças climáticas na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe). Depois, a senadora do PV do Acre vai visitar a Associação Comercial de Pernambuco (ACPPE) e o Instituto Ricardo Brennand. À noite, ministra palestra nos Departamentos de Economia e Administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Na quarta-feira, Marina seguirá para Garanhuns, no agreste pernambucano, onde se encontra com líderes da sigla da região e, depois, assiste ao espetáculo "Paixão de Cristo" encenado na cidade. Na quinta-feira, a senadora segue para Caruaru, a 136 quilômetros da capital pernambucana, e profere palestra no auditório da Radio Difusora, promovido pela Faculdade do Vale do Ipojuca (Favip), com o tema desenvolvimento sustentável.

Depois, Marina Silva almoça com empresários da Associação Comercial e Industrial de Caruaru (Acic) e retorna à capital. Na sexta-feira, a pré-candidata do PV volta a Brasília.