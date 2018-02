Marina Silva recebe prêmio por defender meio ambiente A senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, receberá hoje, em Mônaco, o prêmio Mudanças Climáticas, oferecido pela Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, informou a Agência Brasil. O evento premia pessoas e instituições por sua atuação em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.