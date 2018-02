Marina Silva propõe plano de desenvolvimento sustentável no Nordeste

A pré-candidata do PV à presidência da República, Marina Silva, defendeu nesta terça-feira, 11, a criação de um plano de desenvolvimento sustentável para o Nordeste - semelhante ao que ela elaborou para a Amazônia quando foi ministra do Meio Ambiente durante o governo Lula. O projeto seria centralizado no combate à desertificação, gerenciamento de recursos hídricos e o incentivo ao turismo.

Em Natal (RN), onde cumpre agenda nesta terça-feira e amanhã, Marina propôs "um realinhamento histórico entre o PSDB e o PT". "O PSDB governou sozinho e teve que usar o para a governabilidade o pior do DEM; o PT, para a governabilidade, teve de usar o pior do PMDB. Precisa ser feito esse realinhamento para usar o melhor dos partidos, porque há pessoas de bem neles", destacou.