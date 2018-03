Marina Silva planeja encontro com diretor de 'Avatar'

Nos dias 26 e 27 de março, ambos devem participar, ao lado do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore e do ecólogo Thomas Lovejoy, do Fórum Internacional de Sustentabilidade, que será realizado em Manaus (AM). Assessores da senadora estão esperançosos, mas cautelosos sobre a confirmação do encontro com o cineasta. Como o fórum começa em uma semana, é preciso acelerar contatos com interlocutores e assessores de Cameron para estabelecer uma agenda conjunta entre os dois no Brasil.

Para isso, Marina aposta nos argumentos que estão em texto publicado em seu blog (minhamarina.org.br) desde o dia 2 de março, logo após ter assistido ao filme. "Avatar e a síndrome do invasor", título do post da senadora, compara sua infância nos seringais do Acre à história dos Na?vi, o povo da floresta criado por Cameron. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.