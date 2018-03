Marina Silva passa por check-up de rotina em São Paulo

A senadora Marina Silva (PV-AC), pré-candidata a presidente, passa o dia no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), onde é submetida a exames de rotina, de acordo com a assessoria dela.

Os compromissos da coordenação de campanha de Marina têm sido intensos em janeiro. A comissão executiva do partido tem se encontrado pelo menos três dias por semana para debater os mais diversos temas, de programas partidários gratuitos na televisão aos nomes que organizarão cada área da campanha. As reuniões continuam nesta quinta-feira, 14.

O PV trabalha atualmente para costurar uma aliança no Rio de Janeiro para apoiar a candidatura do deputado Fernando Gabeira (PV) ao governo do Estado. A coligação ampla, na qual podem participar PSDB, DEM e PPS, ainda é incerta e poderia dar um palanque no Estado para José Serra (PSDB), adversário de Marina na corrida presidencial.