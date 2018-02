Marina Silva nega encontro com PEN e 'plano B' Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, 23, em seu site, a ex-senadora Marina Silva negou que tenha agendado encontro com o presidente do PEN, Adilson Barroso, para negociar uma possível filiação à sigla caso a Rede Sustentabilidade não obtenha o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A presidenciável reforça ainda o discurso de que não estaria buscando alternativas políticas para viabilizar sua candidatura à Presidência da República.