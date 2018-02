Marina Silva está em São Paulo e deve seguir para Pernambuco

Atualizado às 14h36

São Paulo - A candidata a vice de Eduardo Campos, Marina Silva, está na sua casa, na zona sul de São Paulo, segundo amigos e companheiros da Rede Sustentabilidade. Ainda abalada com a morte do candidato do PSB à Presidência, Marina conseguiu dormir pouco, de acordo com os relatos. "Foi uma noite turbulenta, mas ela conseguiu deitar e esticar um pouco", contou um amigo próximo à ex-senadora.

Segundo pessoas próximas a Marina, a ordem dentro da Rede é não discutir política e dar tempo para familiares e amigos velarem Eduardo Campos. Assessores de Marina aguardam definições sobre o traslado de restos mortais e velório e enterro de Campos, em Pernambuco. O cenário mais provável é que Marina siga para Pernambuco entre esta quinta e sexta, mas o planejamento ainda está em compasso de espera.

"Ela está muito triste, consternada, profundamente recolhida", disse Walter Feldman, porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, partido que a ex-ministra tentou criar.

Segundo Feldman, haverá tempo suficiente depois do enterro para tratar do assunto. "Nós estamos na lona, não dá para continuar em campanha. Tem que repensar tudo. Mas, por enquanto, a Rede está em luto e em silêncio."

O governador de Pernambuco, João Lyra (PSB), veio a São Paulo. Ele tem uma reunião com o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), para tratar dos aspectos técnicos do transporte do corpo de Campos.

No início da manhã desta quinta-feira, 14, o perito Antonio Nogueira, do Instituto de Criminalística, informou que as equipes de busca já encontraram todas as partes dos corpos das vítimas e a identificação já é realizada no Instituto Médico Legal (IML), da capital paulista.