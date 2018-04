Marina Silva desiste de participar de sabatina da CNA A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, desistiu de participar da sabatina com os principais presidenciáveis marcada para quinta-feira pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A equipe da senadora, que havia confirmado a presença no evento, voltou atrás após a entidade ter se negado a enviar antecipadamente as perguntas, como exigiu Marina.