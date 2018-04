Marina Silva defende 'utopias' em programa na TV

A definição de utopia passa pela descrição de uma sociedade justa, sem desequilíbrios sociais e econômicos e, segundo a doutrina marxista, é um modelo abstrato de sociedade ideal. Ainda que o ideal e o real tenham um abismo de diferenças entre si, Marina Silva afirmou que, segundo o filósofo brasileiro Ernildo Stein, as utopias são apenas começos.

"E começaram inclusive pelos meus adversários, quando tiveram a utopia de que em plena ditadura poderíamos construir uma democracia", afirmou citando a ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff; o governador de São Paulo e pré-candidato tucano, José Serra; e o deputado federal e pré-candidato do PSB, Ciro Gomes.

"Acho muito difícil que pessoas que tenham tido uma trajetória no campo democrático, na defesa de ideais façam uma crítica desqualificada à ideia de utopia, até porque são pessoas tão bem preparadas para compreender o sentido de tudo isso."

Marina incluiu os presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso entre exemplos de mantenedores de utopia. "Tive bons mantenedores de utopia: Florestan Fernandes, Luiz Inácio, Paulo Freire, Fernando Henrique, Marilena Chauí", afirmou. "Qualquer um pode fazer a diferença no meio de todo mundo que não faz nada, que tem vergonha muitas vezes de defender determinados temas que parecem utópicos, mas que já estão mais que na hora de serem transformados em realidade."

O programa de tevê do PV teve duração de dez minutos e contou, além da história pessoal de Marina Silva, sua trajetória política, seu ingresso no sindicalismo, sua relação com Chico Mendes. No programa, com plasticidade que remeteu aos vídeos da campanha que levou Lula à Presidência pela primeira vez, Marina falou sobre os jovens, educação, a relação de respeito e amizade com o presidente Lula, e Deus.