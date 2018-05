Marina Silva defende que parlamentares do Rede votem pelo impeachment de Dilma

CHICAGO - A ex-senadora e líder do Rede Sustentabilidade, Marina Silva, defendeu hoje que seu partido vote a favor do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Apesar de defender uma posição do partido, Marina Silva afirmou que haverá liberdade de votação no plenário. Em rápida entrevista a jornalistas antes de fazer palestra em Chicago (EUA), na noite deste sábado, Marina também pediu urgência ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a chapa que elegeu a presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer seja cassada.

No início da semana, a candidata à presidência derrotada na última eleição afirmou que o processo de impeachment "cumpre com a legalidade, mas não com a finalidade". Para ela, a saída de Dilma e Temer via TSE "é o caminho ético". Naquela oportunidade, o Rede ainda não havia declarado um posicionamento sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Hoje, a posição favorável ao impeachment foi oficializada por Marina.

Questionada sobre a divisão de seu partido para a votação do impeachment de Dilma, Marina disse que "talvez só o PT hoje esteja unido" e que o PSDB está completamente desunido. "Trabalhamos com um consenso progressivo", disse ela.

A ex-senadora disse também que, no plenário da Câmara, a tendência é que a bancada seja liberada, mas ela pessoalmente defende o voto a favor do impeachment. "O meu entendimento é que o impeachment não se fabrica, ele se explicita do ponto de vista político. Quanto mais ele se explicita, mais a necessidade de julgamento do TSE", disse ela aos jornalistas. "A minha posição é que o partido decida pela admissibilidade do impeachment e a liberação da bancada no voto no plenário", afirmou.

Ao pedir urgência ao TSE, outro caminho que representaria a mudança da presidência, Marina evidencia a contrariedade diante da possibilidade de a presidente petista ser substituída pelo vice Michel Temer, do PMDB. Para a ex-senadora, é difícil imaginar que "um (partido) seja punido e o outro seja ungido o bastião da redenção", caso o impeachment de Dilma seja aprovado. "O Brasil precisa de coerência, não podemos ter dois pesos e duas medidas. O julgamento do TSE é mais efetivo pois ele não é apenas político, mas é baseado nos autos", ponderou.

O TSE, segundo a ex-senadora, "precisa ter o sentido de urgência para a crise que o Brasil está vivendo e buscar o caminho mais efetivo". "A delação premiada agora da Andrade Gutierrez disse que o dinheiro do petrolão era dividido igualmente entre o PT e o PMDB. Portanto, ambos são irmãos siameses, ambos são faces da mesma moeda, ambos há 12 anos ganharam juntos com esses recursos ilícitos em suas campanhas", afirmou Marina.

Pesquisa. Questionada sobre a pesquisa do Datafolha para a corrida presidencial de 2018, que mostra Marina na liderança junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-senadora disse que "pesquisas são registros do momento" e que "não fica ligada" a esses levantamentos. "A gente está vivendo uma das piores crises do nosso País e eu acho que o mais importante é ficar atento ao que a população está dizendo em relação àquilo que ela não quer", disse Marina. "E o que ela não quer é inflação alta, não quer essa corrupção, não quer juros altos, não quer a falta de perspectiva e de esperança. A sociedade está dizendo fartamente."

Marina fez palestra em evento da Universidade de Chicago, que reuniu 300 pessoas e foi organizado pela Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior (Brasa, na sigla em inglês). Ela falou da necessidade de combate à corrupção e de sustentabilidade.