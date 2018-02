Marina Silva chega à casa da família Campos em Recife A vice da chapa do candidato Eduardo Campos à Presidência da República pelo PSB, Marina Silva, acaba de chegar à casa da família de Campos no bairro de Dois Irmãos, no Recife. A expectativa é de que Marina acompanhe a família de Campos até a base aérea onde chegarão os restos mortais das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em Santos (SP) na última quarta-feira.