Marina: Serra e Dilma vivem do passado de FHC e Lula

A senadora Marina Silva, pré-candidata à Presidência da República pelo Partido Verde (PV), disse que os seus dois prováveis adversários na sucessão presidencial, a pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), estão baseando os seus trabalhos na disputa com base e respeitos dos seus antecedentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, respectivamente.

"A diferenciação começa com a visão das eleições. Tanto o PSDB quanto o PT apostam no plebiscito pensando no Fernando Henrique e no Lula. Com respeito aos dois, mas eles também cometeram erros", disse a senadora.

Sem aprofundar na discussão, Marina insinuou que basear-se no espelho do antecessor é um risco principalmente em uma eleição em dois turnos. As declarações foram feitas neste sábado, em Araraquara, pouco antes de a senadora participar do Encontro Estadual das Mulheres do PV.