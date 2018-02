Marina se solidariza com Feldman, citado no caso Siemens

Marina lembrou que, em 2011, pediu para ser investigada pelo Ministério Público quando surgiram denúncias contra seu marido, Fábio Lima, por supostas irregularidades cometidas quando era ministra do Meio Ambiente. "Quando foram feitas acusações levianas contra mim, fui com meu marido ao Ministério Público pedir que fôssemos investigados. Foi o que Walter Feldman fez também", lembrou. "No meu caso, graças a Deus nada ficou provado".

Evangélica desde 1997, Marina, que teve educação católica, disse que fez "visita de cortesia" a dom Orani. Ela estava acompanhada do deputado Miro Teixeira, provável candidato do PROS ao governo do Rio de Janeiro que negocia uma chapa com o PSB, com a ajuda de Marina. A ex-senadora ganhou de presente do arcebispo do Rio uma medalha comemorativa da visita do papa Francisco à cidade, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em julho passado. Segundo a ex-ministra, na próxima quinta-feira ela e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato do PSB à Presidência da República, lançarão as bases do programa da aliança dos socialistas com a Rede Sustentabilidade, que ela lidera.