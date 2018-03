Marina se emociona ao visitar terra natal de Lula

Depois, em entrevista coletiva, ela, que faz sua primeira incursão no Nordeste na condição de pré-candidata do partido, afirmou não ter uma estratégia diferente na terra do presidente, onde a popularidade dele e da sua candidata, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, são fortes. Alegou que seu discurso será o mesmo em todas as regiões brasileiras. A emoção de estar em Garanhuns é natural, segundo ela, para alguém que passou 30 anos ao lado de Lula, a quem tem afeto. "Sou professora de História, chego na cidade que o homem nasceu, fico emocionada."

A senadora se reuniu com lideranças locais do PV e no início da noite vai assistir à encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém no município de Brejo da Madre de Deus, também no agreste pernambucano.