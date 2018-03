Marina se diz favorável ao direito de gays à união civil No dia em que o Senado argentino aprovou o casamento gay no país, a candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu o direito de cidadãos do mesmo sexo à união civil, mas admitiu que, por se orientar por princípios cristãos, é contrária ao casamento gay por considerar o matrimônio um sacramento. "É preciso separar as duas coisas", afirmou.