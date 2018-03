Marina: relação 'Lula-Chávez' deixa Colômbia insegura A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, fez coro hoje ao presidenciável do PSDB, José Serra, e condenou a atuação da diplomacia brasileira na América Latina, principalmente na mediação do conflito entre Venezuela e Colômbia. "Talvez tenhamos de recuperar nossa credibilidade política como mediador de conflitos", sugeriu.