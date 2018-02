Marina rejeita Ministério proposto por Serra A pré-candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, disse hoje que a criação de um Ministério exclusivo para a Segurança Pública não é a solução para o problema da violência no País. De acordo com a senadora, os entraves na área são muito grandes e estão enraizados na sociedade, o que vai exigir uma reforma profunda do setor.