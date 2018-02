Marina rebate Dilma sobre preconceito contra mulher

Em viagem aos Estados Unidos nesta segunda-feira, 26, a senadora Marina Silva (PV-AC) classificou as caravanas do presidente Lula com a ministra Dilma Russeff como "atos de campanha", e pediu equilíbrio na CPI que irá investigar o Movimento dos Sem-Terra (MST). A senadora também rabateu as declarações em que a ministra afirma que as críticas são resultado de preconceito contra o fato de ser mulher.

Marina, que realiza encontros com políticos americanos e participa de debates sobre o aquecimento global em Washington, deixou o PT recentemente para tentar se candidatar à Presidência pelo PV.

A senadora disse que sua ex-colega de ministério usou a máquina pública para fazer campanha. "Há um incômodo legítimo da sociedade; essa ida ao São Francisco em caravana caracterizou um ato de campanha; os atos falhos falam por si", disse a senadora e pré-candidata à presidência. "Não tem nada a ver com ser homem ou mulher."

Há cerca de duas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva referiu-se a uma inauguração na região do São Francisco como um "comício", em um ato falho. No domingo, Dilma disse que a oposição tem preconceito pelo fato de ela ser mulher e, por isso, a acusa de uso da máquina pública para fazer campanha eleitoral.

Marina participou nesta segunda de uma mesa redonda promovida pelo Woodrow Wilson Center para debater as propostas de Brasil, China e Índia para a reunião do clima em Copenhagen. Na terça-feira, ela participa de um almoço no Congresso e à tarde vai se reunir com a deputada Barbara Lee, democrata da Califórnia que é líder da bancada Negra no Congresso e defensora de medidas pacifistas.

Marina deve se encontrar também com assessores dos senadores John Kerry e Lindsey Graham, que estão finalizando uma versão ambiciosa da Lei Climática.

CPI do MST

Perguntada sobre a criação da CPI do MST, Marina disse que a comissão não pode ser "unilateral" . "Se a comissão for unilateral, só tratar do MST, será uma tentativa de criminalizar o movimento", disse a senadora. "É preciso que a CPI investigue também os ruralistas, há muitos casos de violência cometidos por ruralistas."