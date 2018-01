Marina questiona se ministro da Fazenda terá autonomia

Atualizado às 22h28

Em nota, ela elogia os nomes escolhidos para os ministérios da Fazenda e do Planejamento, mas diz que há dúvidas se de fato eles terão “autonomia” para fazer ajustes como controlar a inflação e diminuir os gastos públicos. “O governo federal gerou tantas incertezas nos últimos anos que apenas novos nomes, por mais consistentes que sejam, não vão resgatar a credibilidade”, afirma o texto.

Na quinta, o governo confirmou o economista Joaquim Levy como ministro da Fazenda, Nelson Barbosa para o Planejamento e a permanência de Alexandre Tombini na presidência do Banco Central.

Marina cobrou ainda mais transparência do governo, não só para acabar com as “maquiagens contábeis”, mas também para que a população tenha acesso às informações sobre as políticas públicas em geral.

A ex-ministra também acusou Dilma de mentir sobre a situação econômica do País durante as eleições. Segundo ela, a então candidata à reeleição não apresentou um programa de governo porque “teria que sair do mundo colorido do marketing eleitoral e fazer, no mundo real, o que tanto criticou na campanha”.

Durante a disputa presidencial, o programa de governo de Marina defendia a recuperação do tripé econômico — meta de inflação, superávit fiscal e câmbio flutuante — e a independência do Banco Central.