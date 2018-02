Marina quer criação de órgão para vigiar gasto olímpico

Na tarde de hoje, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, assegurou que o governo federal criará na Controladoria Geral da União (CGU) uma estrutura para fiscalização das obras.

Marina Silva alfinetou o governo federal quanto às irregularidades indicadas no início desta semana em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que culminou em pedido do Tribunal de Contas da União (TCU) para que 13 empreendimentos sejam paralisados.

Marina destacou que o episódio ensinou ao governo federal que a transparência nos gastos é essencial para a eficiência de uma administração pública. "Quanto mais mecanismos de controle, maior é a eficiência de um governo", afirmou.

A ex-ministra do Meio Ambiente disse estar animada com a realização de uma Olimpíada no Brasil e lembrou que o evento deve atrair investimentos internos e externos ao País. "Estou torcendo bastante para que tudo dê certo, na expectativa de que o Brasil realize seu sonho", animou-se.

"Depois da comemoração, entretanto, o governo federal deve colocar os pés no chão e fazer com que os investimentos não fiquem circunscritos apenas à Olimpíada."