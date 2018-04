Marina: PT e PSDB não garantiram governabilidade A senadora e pré-candidata à Presidência da República pelo PV, Marina Silva (AC), disse hoje, durante entrevista à TV Estadão, que PT e PSDB erraram nos últimos 16 anos ao não entrarem em um acordo para garantir a governabilidade do País. "Um erro que cometemos, e digo nós porque fiz parte do PT durante 30 anos, foi o de não estabelecer um ponto de contato com o PSDB no período em que ele foi governo. E a mesma coisa aconteceu no período em que o presidente Lula é governo."