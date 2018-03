Marina propõe controle do aumento de gastos do governo No lançamento da segunda edição do plano de diretrizes para um futuro governo, a candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu a contenção do aumento anual dos gastos correntes a uma taxa equivalente a metade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No programa divulgado hoje, a presidenciável prega também a redução do nível de endividamento do setor público e a profissionalização da máquina do Estado. Os coordenadores da campanha do PV argumentam que o corte de gastos é uma meta da candidata, mas que não dá para dizer como este corte se dará.