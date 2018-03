Marina promete unir medicamentos à acupuntura

"Os programas de acesso a medicamentos serão mantidos e ampliados", diz ele. "Mas a Marina tem falado em associar isto a tratamentos como acupuntura e homeopatia. Não dá para ficar escravo do que já é oferecido."

Na opinião do médico sanitarista e pesquisador do Instituto Pólis, Jorge Cayano, a proposta do candidato tucano à Presidência, José Serra, de criar uma cesta gratuita de remédios implica em mais custos para a saúde. "Pode até ampliar o acesso, mas implica em mais gastos. Os recursos atuais são totalmente insuficientes", opina. Para ele, Serra "rigorosamente não está propondo nada de novo".

Cayano ressalta que o Farmácia Popular tem um enfoque diferente do SUS. "Os medicamentos mais complexos, como para o tratamento de Aids e tuberculose, já são fornecidos pelo SUS. O Farmácia Popular cobre os medicamentos que não são considerados essenciais." De acordo com ele, o fato de o paciente ter de pagar, ainda que pouco, pelos remédios evita o desperdício e a automedicação.

O pesquisador não faz ressalvas à proposta de Marina de investir em tratamentos pouco ortodoxos. "Isso já existe, são tratamentos reconhecidos. Não tem novidade nenhuma."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Promessas

Nesta semana, os principais candidatos fizeram 12 novas promessas de campanha. O tucano José Serra aparece em primeiro no ranking, com sete, enquanto a petista Dilma assumiu quatro compromissos. Marina Silva fez apenas uma promessa. O levantamento do Estado levou em consideração os discursos dos candidatos, além de entrevistas e material publicado em seus sites na internet. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.