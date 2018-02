Marina promete implementação do Código Florestal Agora chancelada candidata do PSB à Presidência, a ex-ministra Marina Silva afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Código Florestal brasileiro, aprovado em 2012, sendo lei aprovada pelo Congresso, precisa ser cumprido, inclusive no que se refere ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). "Infelizmente isso não está sendo feito com a urgência e com a velocidade que precisamos", disse.