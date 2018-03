Marina promete fim do 'desperdício' nos gastos públicos A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu a manutenção da política econômica do atual governo, mas reafirmou que, se eleita, vai dar prioridade à redução dos gastos públicos. "Vamos acabar com o desperdício", disse ela, em entrevista dada hoje à rádio ABC, em São Paulo. A proposta, apresentada ontem, está entre as diretrizes de programa de governo da candidatura e prevê a limitação de gastos à metade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).