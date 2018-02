Marina prega 'tolerância zero' com a corrupção Após anunciar a escolha do empresário Guilherme Leal - controlador da empresa Natura e dono de uma fortuna estimada em R$ 2,1 bilhão -, a pré-candidata do PV à Presidência da República, senadora Marina Silva (AC) pregou "tolerância zero" com a corrupção e disse não querer embate com José Serra ou Dilma Rousseff, pré-candidatos do PSDB e do PT, respectivamente.