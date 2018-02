Marina pede transparência e defende cartão corporativo

Para Marina, a má utilização de uma ferramenta não justifica sua eliminação. O necessário nos casos que envolvem o manuseio e gastos dos recursos públicos é transparência. "Temos que fazer do cartão corporativo uma espécie de Big Brother para que toda a sociedade possa fiscalizar", disse a pré-candidata do PV, numa analogia com o reality show da TV Globo.

"O que é uma tapioca? Na minha terra, o que mais tem é tapioca e eu dou umas tapiocas de graça", disse em alusão ao ministro dos Esportes do governo Lula, Orlando Silva, provocando risos na plateia. Em depoimento à CPI dos Cartões Corporativos, em 8 de abril de 2008, o ministro disse que o uso do cartão do governo para pagar a tapioca de R$ 8,30 foi por "engano".

BC

Marina reiterou a defesa da autonomia do Banco Central nas decisões de política monetária. No entanto, deixou claro que se opõe a uma forma mais institucionalizada, nos moldes da Argentina. "O piloto tem que ter autonomia no voo do avião", comparou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tripé macroeconômico - câmbio flutuante, metas inflacionárias e superávit primário -, que na avaliação de Marina garante a estabilidade da economia, seria mantido em um governo do PV, disse a senadora, ressalvando, contudo, que isso "não é um dogma".