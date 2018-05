Marina pede mais debate sobre novo Código Florestal

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva disse nesta terça-feira, 27, estar preocupada com a concentração de poder do senador Luiz Henrique (PMDB-SC), relator do projeto do Novo Código Florestal, em tramitação no Senado Federal. Em palestra realizada no Instituto Fernando Henrique Cardoso, Marina disse que viu pouca evolução no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e espera que as discussões sejam aprofundadas ao logo do processo para que o trabalho mais difícil não fique nas mãos do relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana (PT-AC). "Se passar o mesmo relatório sem mudanças nas três comissões (Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Agricultura) vamos criar uma situação desbalanceada", disse após a palestra, que contou com a participação do ex-presidente FHC (PSDB).

Marina espera que o peemedebista coloque em discussão as emendas e destaques dos senadores, uma vez que as propostas sequer foram debatidas no relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para a ex-senadora, os erros cometidos na Câmara se repetem no Senado. "Estão se repetindo os mesmos erros, de ficar um foco muito grande num mesmo relator. Na Câmara foi com Aldo (Rebelo - PCdoB-SP) e até agora com Luiz Henrique", frisou.

O ex-presidente Fernando Henrique, que fez a apresentação de Marina no evento, acredita que ainda há tempo para mudanças no projeto aprovado pela Câmara. "No Senado, talvez seja mais fácil se chegar a um consenso que não seja oco", disse o tucano.

Afagos. O ex-presidente fez questão de convidar a ex-senadora para o ciclo de debates promovido pelo Instituto. "É sempre bom estar com ela, nossa relação é antiga", relatou FHC à plateia de mais de 70 pessoas. A ex-senadora chegou a dizer que FHC era uma fonte de inspiração para ela, um de seus "mantenedores de utopia, assim como Chico Mendes, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes". "Eu tive Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e ainda os tenho vivos graças a Deus", disse Marina.