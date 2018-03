Marina: País deve aproveitar momento para reforma fiscal

"Há uma grande quantidade de desperdício feito por uma máquina pública que se agiganta. Uma reforma fiscal se faz necessária para que tenhamos o equilíbrio de contas públicas. E a melhor forma de controlar gasto público é colocar de modo transparente para o cidadão o que o governo está fazendo", acrescentou.

Marina também defendeu hoje que o controle da inflação não seja feito somente por meio de aperto monetário, mas também de política fiscal. "Temos um processo de controle de inflação pela elevação dos juros. Nós queremos controlar também a inflação pela redução do gasto público", afirmou a candidata.

Marina voltou a reforçar seu compromisso com a manutenção do regime de câmbio flutuante e do sistema de metas de inflação e com autonomia do Banco Central e responsabilidade fiscal. "Nosso compromisso é fazer com que ganhos na política econômica e política social possam ser devidamente integrados", disse. Ela afirmou ainda que em sua plataforma está a continuidade do desenvolvimento dos mercados de capitais e de crédito no País.