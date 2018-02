Marina 'não tem voz' sobre questão LGBT, diz dirigente do PSB O secretário nacional do segmento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis) do PSB, Luciano Freitas, admitiu nesta sexta-feira, 27, a dificuldade de convencer esse eleitorado a votar numa chapa composta pela ex-ministra Marina Silva, que é evangélica e pré-candidata a vice-presidente ao lado de Eduardo Campos. Freitas afirmou que o grupo tem "receio" de alguns posicionamentos da aliada. "Por mais que tenhamos receio em relação a algumas falas dela que venham causar constrangimentos, dentro da composição do partido ela não tem voz majoritária", disse o dirigente. Freitas informou que o programa de governo do candidato à Presidência da República trará propostas contemplando o setor. O programa deve ser lançado em meados de julho e as propostas para o segmento LGBT devem integrar o capítulo "Cidadania e Identidade" - que abrange sugestões para juventude, mulheres, negros, movimentos populares, comunidades indígenas e setor sindical. O grupo pediu que a campanha faça uma defesa aberta do projeto de lei que criminaliza a homofobia. O dirigente lembrou que Marina é contrária à união religiosa de casais homoafetivos, mas que reconhece o direito à união civil. Ele negou que o fato de Marina ser adepta da Assembleia de Deus cause constrangimentos e ressaltou que a Rede Sustentabilidade, sigla em formação liderada por Marina, não é em sua maioria evangélica. "Mesmo que ela possa tensionar no sentido de ser contrária a algumas políticas feministas e LGBT, ela está dentro de uma composição que ela terá de respeitar", enfatizou.