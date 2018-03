Marina: Maggi poderia ter avançado na questão ambiental A senadora e pré-candidata à Presidência da República pelo PV, Marina Silva (AC), disse hoje que o governador Blairo Maggi (PR), por sua liderança política e empresarial, poderia ter feito muito mais pela questão ambiental em Mato Grosso. A senadora lembrou que um dos motivos que a levaram a deixar o Ministério do Meio Ambiente foram as pressões de Mato Grosso e Rondônia, além do Ministério da Agricultura, contra as medidas adotadas para evitar o crescimento de 30% no desmatamento na Amazônia previsto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).