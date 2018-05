Marina: Lula não precisa de opositor, mas de sucessor Em mais uma tentativa de se diferenciar de seus oponentes, a senadora Marina Silva (AC), candidata do PV à Presidência da República, disse hoje não ser oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem continuidade do governo e se colocou como sua sucessora. "Lula não precisa de quem faça oposição por oposição, sem reconhecer os ganhos, nem de um continuador que acha que está tudo bem e que é só continuar acelerando na mesma direção. Ele precisa de um sucessor que seja capaz de integrar as conquistas e agregar uma nova direção", afirmou em sabatina promovida pelo jornal "Folha de S.Paulo". "Me coloco como sucessora de Lula", afirmou.