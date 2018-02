Marina ironiza Dilma sobre redução de impostos

Em entrevista de 40 minutos aos jornalistas Boris Casoy e Fernanda d''Avila, Marina voltou a condenar a estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tentar polarizar as eleições deste ano em uma disputa entre PT e o candidato do PSDB, José Serra. De acordo com a senadora, "vale tudo" em uma disputa plebiscitária, como "desqualificar o outro e um roubar a tese do outro". "Fica um querendo roubar o que o outro fez ou assinar embaixo um projeto do outro." A presidenciável defendeu um debate eleitoral centrado nos projetos de governo, e não na comparação entre os candidatos.

"Se a eleição for discutir se o currículo do (José) Serra é melhor que o da Dilma e se a Dilma é melhor gerente que o Serra, não vamos chegar a lugar nenhum", disse. Perguntada sobre sua participação na disputa eleitoral, Marina citou o último verso da obra "Poeminha do Contra", de autoria de Mario Quintana: "Eles passarão/Eu passarinho."