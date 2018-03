Marina: investidor questiona sobre autonomia do BC A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, disse hoje que, durante os dois dias de encontros com investidores e empresários em Nova York, uma das preocupações apresentadas é sobre suas propostas para o ambiente de negócios no Brasil e investimentos, além de sua posição em relação à autonomia do Banco Central e à política macroeconômica atual. A ex-ministra do Meio Ambiente tem dito que defende a manutenção da autonomia do BC e dos pilares atuais da economia de câmbio flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal, além do acúmulo de reservas internacionais.