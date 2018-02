Marina insiste na validação de assinaturas para a Rede A ex-senadora Marina Silva disse nesta terça-feira, 10, que a Rede Sustentabilidade vai insistir junto à Justiça Eleitoral para a validação de parte das 640 mil assinaturas apresentadas com o pedido de registro oficial do partido. Segundo ela, o número de assinaturas que foram invalidadas já seria suficiente para atingir as 492 mil necessárias para o registro. "Existem algumas invalidações que consideramos que a Justiça precisa validar, pois foram rejeitadas por falta de parâmetro nos cartórios", disse. Marina citou como exemplos as assinaturas de pessoas que estão aptas a votar pela primeira vez, bem como as mulheres que votaram com o nome de solteira e agora usam o nome de casadas e ainda as pessoas idosas que votam sem serem obrigadas.