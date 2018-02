Marina: funcionário fantasma precisa ser investigado A existência de funcionários fantasmas tem de ser investigada em qualquer que seja a instituição e as providências do ponto de vista legal precisam ser tomadas, na opinião Marina Silva, candidata a vice-presidente na chapa de Eduardo Campos (PSB). Funcionários do Serviço Social da Indústria (Sesi) denunciaram à Corregedoria Geral da União (CGU) no começo do ano a existência de fantasmas nos quadros da entidade, conforme informou a Revista Época deste fim de semana.