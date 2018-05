Marina faz amanhã, no Rio, primeiro ato público pelo PV Provável candidata do Partido Verde (PV) à Presidência da República, a senadora Marina Silva (PV-AC) fará amanhã seu primeiro grande ato público desde que deixou o PT e se filiou ao PV. A partir das 11h da manhã, no Rio de Janeiro, ela vai liderar a primeira de uma série de caminhadas do movimento "Brasil no Clima", com o objetivo de pressionar o governo brasileiro a adotar metas para a redução de emissões de gases na 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP 15), em Copenhague, na Dinamarca, entre os dias 7 a 19 de dezembro.