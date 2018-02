Marina fará caminhada no Rio no próximo domingo A primeira agenda de rua da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (PSB) no Rio de Janeiro, depois que substituiu Eduardo Campos na disputa pela Presidência da República, será uma caminhada no Aterro do Flamengo, na manhã do próximo domingo, 31. Ela visitará uma das mais frequentadas áreas de lazer da cidade ao lado de aliados, como o deputado Miro Teixeira (PROS), que chegou a lançar a candidatura ao governo do Rio, com apoio de Marina e Eduardo Campos, mas abriu mão da disputa e agora é candidato a mais um mandato na Câmara.