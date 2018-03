Marina explica exonerações de funcionários A candidata à Presidência da República, Marina Silva, disse hoje (30) que quer fazer as coisas de forma transparente "porque há uma tentativa de querer nivelar todo mundo como se estivesse fazendo as mesmas coisas". Ela se referia à suspeita de uso da máquina porque uma funcionária do seu gabinete - Jane Maria Villas Boas Souza - pediu votos em uma reunião de pastores evangélicos em Bauru (SP) e um outro - Pedro Ivo de Souza - distribuiu adesivos da sua candidatura.