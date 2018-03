Marina exonera auxiliar do Senado que fazia campanha

Além de Jane, o assessor Pedro Ivo de Souza Batista foi exonerado "preventivamente". O comunicado, assinado pelo coordenador da campanha, João Paulo Capobianco, diz que Jane e Batista estão em período de recesso parlamentar (que começou no dia 17 e vai até segunda-feira), o que libera a participação deles em qualquer outra atividade, "inclusive as de cunho político-eleitoral".

Embora Batista não estivesse no evento de ontem, a coordenação da campanha optou por antecipar a exoneração do Senado. "Apesar de ambos estarem, portanto, em condição regular do ponto de vista funcional e legal, os dois servidores serão exonerados imediatamente", informa a nota.

A assessoria da campanha de Marina explica que o pedido de exoneração dos funcionários já havia sido providenciado anteriormente, mas ainda não teria sido publicado no "Diário Oficial". O comunicado diz também que Marina se licenciou de funções no Senado para não "misturar seu mandato parlamentar com atividades partidárias".

Para que se dedicassem à campanha eleitoral, a senadora exonerou em junho os assessores parlamentares Bazileu Alves Margarido e Carlos Antônio Rocha Vicente. Assim como Margarido e Vicente, Jane e Batista passarão a se dedicar exclusivamente à campanha. Procurada pela reportagem, Jane não respondeu às ligações.