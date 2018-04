Marina evita comentar vice de Serra e elogia Leal A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, evitou comentar as dificuldades que seu concorrente José Serra (PSDB) teve para encontrar um vice, mas aproveitou para destacar algumas diferenças entre as duas campanhas, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, destacando a "tranquilidade" com que montou sua chapa. "Prefiro trabalhar os méritos do meu vice do que ficar discutindo problemas daqueles que estão cheios de temeridades em relação a seus processos internos", afirmou, para tecer elogios ao empresário Guilherme Leal, "pessoa com trajetória associada à responsabilidade ambiental e social e empresário que tem o respeito de seus pares".